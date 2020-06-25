Москва, , 14:11 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») назначен на пост главы Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

О том, что Примаков может возглавить ведомство, ранее сообщила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Примаков является членом комитета Госдумы по международным делам, в нижней палате парламента представляет Саратовскую область.

Госдума на заседании 7 июля может обсудить проект постановления о лишении его депутатских полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Элеонора Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества