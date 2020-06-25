Москва, , 14:15 — REGNUM Российское руководство наблюдает за тем, как обвинения в адрес главы самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи отразятся на переговорном процессе с Сербией. Об этом сообщил 25 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, как он относится к обвинению Тачи в военных преступлениях и как это может повлиять на процесс переговоров. Песков отметил, что идёт наблюдение за ситуацией. Пока косовский лидер заявил об отказе от выездных встреч.

«Поэтому сейчас мы очень внимательно наблюдаем за развитием событий», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге выдвинула против Тачи обвинение в военных преступлениях, включая убийства и пытки, в 1998—1999 годах. Из-за этого Тачи отменил свой визит в США, а глава правительства Косово Авдулах Хоти заявил, что его переговоры в США с президентом Сербии Александром Вучичем не состоятся.

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