Москва, , 14:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно, либо 1 июля на избирательном участке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин как и любой гражданин России может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы.

«Он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования», — уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, идею о внесении изменений в основной закон Российской Федерации предложил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Изначально предполагалось провести общероссийское голосование по этому вопросу 22 апреля, однако дата была смещена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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