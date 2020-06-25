Улан-Удэ, , 14:04 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он пришёл на избирательный участок вместе с супругой по месту своего проживания.

Он напомнил, что для удобства избирателей проголосовать можно досрочно с 25 по 30 июня, а основным днём является 1 июля.

«Поскольку мероприятие важное, то, на мой взгляд, его не стоит откладывать. И я решил прийти на избирательный участок в первый день», — отметил глава.

Напомним, сегодня в 8 утра в республике открылись 837 избирательных участков. Как сообщало ИА REGNUM, члены комиссий, наблюдатели, а также избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помещения участка регулярно подвергаются влажной уборке и дезинфекции.

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