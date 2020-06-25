Киев, , 14:03 — REGNUM Представители США не обращались к Украине в связи с публикацией возможных переговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 июня во время совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Я никаких обращений от американской стороны по этому поводу не получал», — рассказал глава МИД Украины.

Он также отметил, что вопрос «плёнок» является компетенцией правоохранительных органов Украины.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Андей Деркач опубликовал записи, на которых, по его словам, зафиксированы переговоры Порошенко и Байдена. Из их содержимого становится понятно, что Украина находится под внешним управлением со стороны США.

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