Москва, , 13:52 — REGNUM Власти Белоруссии не представили никаких аргументов о вмешательстве в процесс выборов, что заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, какие-то аргументы должна представлять сторона, которая обвиняет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, необходимо ли провести собственное расследование после слов Лукашенко.

На вопрос о том, не представил ли Минск таких аргументов, представитель Кремля заметил, что это и заставляет и даже обязывает задуматься.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил о вмешательстве во внутреннюю политику Белоруссии из-за рубежа.

По словам Лукашенко, некими зарубежными «кукловодами» применяются «самые изощрённые технологии» и распространяются «жуткие фейки». В частности, он обратил внимание на распространение информации о нахождении почти миллиарда долларов на швейцарском счету своего старшего сына — помощника президента Белоруссии по национальной безопасности Виктора Лукашенко.

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