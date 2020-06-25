Москва, , 14:09 — REGNUM Украина переживает схожие с Россией политические процессы, только с опозданием на десятилетия. Об этом 25 июня заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, политическая, а также экономическая ситуация на Украине напоминает происходящее в России в 90-ых годах прошлого столетия.

«В случае конца cвета нужно ехать на Украину. Потому что там все наступает на 50 лет позже», — сыронизировал Матвейчев.

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