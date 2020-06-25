Джакарта, , 13:43 — REGNUM Министр торговли Индонезии Агус Супарманто заявил, что Индонезия привержена подписанию соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в 2020 году, сообщает Antara.

«Индонезия как инициатор и координатор переговоров по ВРЭП, а также все другие участники выразили твердую приверженность завершению переговоров в этом году», — заявил министр торговли Индонезии после онлайн-совещания по ВРЭП.

Что касается последствий пандемии, министр торговли отметил, что завершение переговоров по ВРЭП в этом году может дать надежду на восстановление экономики в регионе, укрепление региональных цепочек поставок и восстановление доверия к открытой и основанной на правилах международной торговли системе.

Ожидается, что подписание соглашения о ВРЭП состоится в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия настаивает на продолжении переговорах по Кодексу поведения сторон в Южно-Китайском море (CoC), которые были отложены из-за пандемии.

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