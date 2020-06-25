Киев, , 13:43 — REGNUM Правительству и президенту Украины в контексте урегулирования конфликта в Донбассе необходимо прислушаться к идеям главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Верховной рады Виктора Медведчука, заявил депутат Европарламента от Франции, генеральный секретарь партии «Национальное движение», вице-президент политической группы «Идентичность и демократия» Николя Бе.

Представитель Франции подчеркнул, что Медведчук — это опытный человек, «конструктивные советы по установлению мира на Донбассе которого имеют здравый смысл», цитирует украинский телеканал «112». Также он отметил, что подход Медведчука к вопросу установления мира в Донбассе отвечает интересам Украины и по сути это путь к национальному примирению.

«Процесс установления мира, который он представил в Европарламенте более чем год назад, — это было умное предложение, которое защищает основные интересы Украины и позволяет ей сойти с пути военного конфликта и напряженности с Россией. Конечно, украинское правительство свободно в своих действиях. Но мне кажется, что оно должно обратить особое внимание на подход Медведчука», — подчеркнул евродепутат.

По его мнению, предложенные одним из лидеров оппозиции подходы к парламентской дипломатии позволяют способствовать установлению диалога между Европой, Украиной и Россией.

«Я думаю, что для многих парламентариев различных европейских стран будет полезно понять, что они не могут игнорировать ситуацию в Украине и не нужно, чтобы европейские страны требовали от Украины, чтобы она продолжала конфликт с Россией. Это вредит всем нашим странам на мировой арене… Но предварительный этап заключается в том, чтобы установить диалог, и я считаю, что парламентская дипломатия — это одно из средств настройки такого диалога… Я правда не знаю, какие отношения между Виктором Медведчуком и президентом Зеленским, а также и с правительством. Но я считаю, что украинское правительство должно прислушаться к голосу здравого смысла, который выражает господин Медведчук. Это опытный человек, компетентный, человек диалога», — добавил европарламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что в январе нынешнего года депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчукв Париже встретился с членами Сената Франции от ключевых партий, депутатами Национального собрания, представителями дипломатических и деловых кругов Франции для презентации и обсуждения «Парламентского измерения «нормандского формата». Позже реализация этой инициативы была приостановлена из-за пандемии коронавируса, однако сейчас процесс вновь набирает обороты.