Люксембург, , 13:48 — REGNUM Апелляция российского банка ВТБ по европейским санкциям, которые были введены в 2014 году, отклонены Верховным судом ЕС в Люксембурге. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе трибунала.

«Суд настоящим отказывает в рассмотрении жалобы», — сообщили в суде ТАСС.

В суде заявили, что банку ВТБ поручено нести собственные расходы и оплачивать расходы, которые понёс Совет ЕС. Европейской комиссии поручено нести свои расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг были введены в августе 2014 года в отношении пяти российских банков, включая ВТБ. Санкции были связаны с событиями на Украине.

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