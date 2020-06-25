Москва, 25 июня 2020, 13:39 — REGNUM На стимулирующие выплаты медикам в июне будет направлено 20 млрд рублей. Об этом 25 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он рассказал, что правительство планирует выделить дополнительное финансирование на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим в условиях коронавирусной инфекции — врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой.
«На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Глава правительства добавил, что будет подписано постановление о продлении выплат на июль и август.