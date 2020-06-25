Москва, , 13:37 — REGNUM Поправки к Конституции России поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл — он досрочно проголосовал 25 июня в своей резиденции в Свято-Даниловом монастыре Москвы.

Патриарх обратился к журналистам и призвал поддержать поправки, так как они имеют «глубокое мировоззренческое значение». Кирилл пояснил, что имеет в виду поправку, которая касается Бога.

По его словам, Бог — это абсолютная ценность для верующих людей. Однако неверующие люди тоже должны голосовать. «Для неверующих людей Бог должен просто отождествляться с добром», — сказал патриарх.

Он также затронул тему исторической преемственности России, закрепленную в поправках. Патриарх считает, что голосование за эту поправку связывает современную Россию со всей тысячелетней историей Отечества.

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