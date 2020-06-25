Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Поправки в закон Грузии «О пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье», разрешающие применение электронных браслетов для мужчин, совершивших насилие в семье, приняли депутаты парламента страны 25 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, законопроект о поправках представила заместитель министра внутренних дел Нино Цациашвили. Поддержали введение электронных браслетов 77 депутатов.

Цациашвили отметила, что в распоряжении министерства есть 100 таких браслетов. Положительную оценку поправкам дал спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Напомним, в Грузии закон «О пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье» действует с июня 2017 года. На его основании в Грузии заводятся тысячи уголовных дел и выдаются тысячи «охранных ордеров». Убийств и случаев нанесения вреда здоровью в семьях Грузии в год насчитывается несколько десятков.