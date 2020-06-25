Минск, , 13:34 — REGNUM Вмешательство во внутреннюю политику Белоруссии из-за рубежа констатировал Александр Лукашенко в ходе совещания, состоявшегося сегодня, 25 июня в президентском дворце. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Формальным поводом совещания стали кадровые назначения. При этом Лукашенко прокомментировал ход президентской кампании.

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По словам Лукашенко, некими зарубежными «кукловодами» применяются «самые изощрённые технологии» и распространяются «жуткие фейки». В частности, он обратил внимание на распространение информации о нахождении почти миллиарда долларов на швейцарском счету своего старшего сына — помощника президента Белоруссии по национальной безопасности Виктора Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, информация о счёте Лукашенко-младшего в швейцарском банке не является достоверной. Он также считает, что к распространению такой информации причастен бывший спецпредставитель президента России в Белоруссии и российский посол Михаил Бабич.

«Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России, — заявил Лукашенко. — Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это».

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«Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем», — предупредил Лукашенко.

Недовольство у него также вызвали публикации об отказе военнослужащих и сотрудников спецслужб выступать против народа. Сейчас в республике набирает популярность публикация служебных удостоверений и фотографий в форме тех, кто не согласен участвовать в репрессиях.

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Лукашенко подверг критике других участников президентской кампании, призывающих к честным выборам президента. По его мнению, они сами ведут себя нечестно и являются марионетками зарубежных кукловодов.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — заявил Лукашенко.