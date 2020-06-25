Москва, , 13:33 — REGNUM Россия не имеет никакого отношения к вмешательству в выборы президента Белоруссии, заявил 25 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не намерена вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он собирается в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и поговорить с ним о вмешательстве из-за рубежа в процесс выборов на главный пост страны.

Также он подчеркнул, что политическими оппонентами применяются наиболее современные фальшивые технологии и идет вмешательство в процесс выборов в Белоруссии.

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