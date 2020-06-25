Минск, , 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вмешательством извне в белорусские президентские выборы. Об этом Лукашенко заявил 25 июня во время принятия кадровых решений.

По его словам, оппоненты требуют от власти честных и порядочных выборов, но сами поступают нечестно. За ними «кукловоды стоят», которые «и в Польше живут, и из России подкидывают».

«Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная», — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что на предвыборный процесс воздействуют «самые современные фальшивые технологии», вмешательство происходит из-за рубежа.

Читайте также: Лукашенко обвинил Бабича и «Незыгаря» во вмешательстве в белорусские выборы