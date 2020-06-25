Москва, , 13:19 — REGNUM Кризис в США создаёт серьёзные риски для президента Дональда Трампа в отношении выполнении им своих предвыборных обещаний. Об этом 25 июня заявил дипломат Вячеслав Матузов на телеканале «Россия 24».

«Не все штаты охватило это — там, где демократы определяют политику, там это и всё начинает обостряться. Именно в предвыборный период. А ещё до выборов четыре с половиной месяца», — заявил Матузов.

«Я к этому бы отнёс и экономический кризис, который сегодня также ударит, видимо, по Америке. Потому что главным козырем Трампа в предвыборной борьбе была его экономическая программа развития национальной экономики. Вывод всех транснациональных корпораций из-за рубежа и концентрация капитала и усилий фирм на внутреннем рынке. Это сейчас подвержено коррозии», — указал он.