Москва, , 13:17 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались во время парада Победы в Москве, сообщил 24 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Было очень много добрых заявлений президента Александра Лукашенко о России», — заявил представитель Кремля. По его словам, главы государств общаются часто и содержатель, они продолжат диалог.

Напомним, 24 июня Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко был на всех торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Лукашенко уехал сразу после парада.

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