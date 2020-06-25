Варшава, , 13:17 — REGNUM

В настоящий момент от администрации США можно ждать самых непродуманных внешнеполитических ходов, особенно в военной области, и никакие договорённости, судя по всему, не работают, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 июня, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что США перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши, при этом расходы будут возложены на польскую сторону. Дуда в свою очередь заявил, что Польша готова принять дополнительный американский контингент.

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«Решение Вашингтона о переброске части американских войск, размещённых в Германии, на территорию Польши говорит о том, что в настоящий момент от администрации США можно ждать самых непродуманных внешнеполитических ходов, причём особенно — в военной области. Имеющиеся договорённости, судя по всему, вообще не работают. В данном случае я имею в виду основополагающий акт Россия — НАТО, который в силу такой передислокации, скорее всего, будет нарушен.

Варшава пытается «наварить» на этом решении США, но выигрыша в данном случае для Польши не будет никакого. За многие сотни миллионов долларов бюджетных средств, которые могли бы быть израсходованы на их социальные нужды, поляки получат возросшую военную угрозу для своей земли. А то, что на приближение к нашим границам нового крупного американского контингента Россия отреагирует расширением своих военных возможностей в западных регионах, это понятно», — отметил Михаил Демурин.