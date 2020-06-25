Москва, , 13:13 — REGNUM Российское руководство пока не принимало решений о сроках открытия государственных границ. Об этом заявил 25 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, когда границы РФ будут открыты полностью, в том числе для иностранных граждан. Он ответил, что такой информации пока нет.

Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.

«Пока никаких решений не принималось», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, российские границы закрыты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.