Киев, , 13:04 — REGNUM Защита беглого экс-президента Украины Виктора Януковича обвинила Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в распространении ложной информации, сообщил 25 июня адвокат Виталий Сердюк в комментарии telegram-каналу журналиста Андрея Павловского PavlovskyNews.

Юрист отметил, что с удивлением обнаружил на официальной странице ГБР ролик, в котором сказано, что Януковичу был заочно вручён документ о подозрении.

«Подозрений никто никому не вручал. Следователь отказался брать какие-либо документы. Каких-либо процессуальных действий он не проводил», — сказал Сердюк.

Адвокат сообщил, что защита Януковича готовит иск в суд, в котором потребует от ГБР опровергнуть указанную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ГБР сообщила о том, что Янукович и два экс-министра обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев подозреваются в государственной измене.

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