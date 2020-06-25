Минск, , 13:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он собирается в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и поговорить с ним о вмешательстве из-за рубежа в процесс выборов на главный пост страны. Он заявил об этом 25 июня во время рассмотрения кадровых вопросов, передает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, оппоненты нынешней белорусской власти, требуя от нее проведения честных и порядочных выборов, сами демонстрируют непорядочное поведение, толкая на нечестность власть.

«Ясно, что там за ними (протестующими в Белоруссии — ред.) кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная», — отметил белорусский лидер.

Также он подчеркнул, что политическими оппонентами применяются наиболее современные фальшивые технологии и идет вмешательство в процесс выборов в Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июня заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук заявил, что нарушения законов республики при задержании участников президентской кампании и их допросов без адвокатов может стать предметом рассмотрения прокурорских работников.