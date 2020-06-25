Джакарта, , 12:45 — REGNUM Индонезия настаивает на продолжении переговорах по Кодексу поведения сторон в Южно-Китайском море (CoC), которые были отложены из-за пандемии, сообщает Antara.

Это заявление было сделано министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на неформальной онлайн-встрече министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Переговоры зашли в тупик, потому что пандемия возобновилась, потому что мы считаем, что кодекс CoC будет способствовать созданию благоприятных условий в Южно-Китайском море», — отметила Ретно Марсуди.

«Сотрудничество всегда должны быть приоритетным, а не соперничество», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

В 2020 году страны АСЕАН и Китай планируют провести четыре встречи в Брунее, на Филиппинах, в Индонезии и Китае для обсуждения Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая приглашают партнеров, в том числе Индонезию, продвигать и укреплять проект сотрудничества «Новый шёлковый путь».

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