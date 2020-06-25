Берлин, 25 июня 2020, 12:48 — REGNUM В школьную программу по истории следует включить информацию об ответственности Германии перед Украиной из-за преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию Tagesschau.
Мельник призвал исправить этот «пробел» в немецкой школьной программе, а также построить в Берлине мемориал жертвам Второй мировой войны на территории Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в Сербии назвало констатацию того факта, что бандеровцы были союзниками нацистов, «вмешательством» во внутренние дела Украины.
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