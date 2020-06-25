Берлин, , 12:48 — REGNUM В школьную программу по истории следует включить информацию об ответственности Германии перед Украиной из-за преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию Tagesschau.

«Когда мой сын посещал берлинскую гимназию, он был шокирован тем, что во время уроков истории на тему нацистского режима он не услышал и не прочитал ни слова ни об Украине, ни об исторической ответственности Германии перед Украиной», — сказал дипломат.

Мельник призвал исправить этот «пробел» в немецкой школьной программе, а также построить в Берлине мемориал жертвам Второй мировой войны на территории Украины.

«Прекрасная идея, но боюсь, как бы немцы не добавили немного от себя о местных пособниках нацистов, сопроводив это фотографиями памятников, мемориальных досок, торжественных похорон и табличек с названиями улиц [на Украине]», — прокомментировал новость депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своём telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в Сербии назвало констатацию того факта, что бандеровцы были союзниками нацистов, «вмешательством» во внутренние дела Украины.

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