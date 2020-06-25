Приштина, , 12:43 — REGNUM

Предъявление Хашиму Тачи обвинения в военных преступлениях непосредственно перед организованной американским президентом сербско-косовской встречей в Вашингтоне — это не только дань правосудию, но и выпад Европы в адрес США и в адрес Дональда Трампа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 июня, комментируя заявление специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово.

Как сообщалось ранее, прокуратура предъявила Тачи обвинения в преступлениях против человечности и в военных преступлениях. В обвинительном заключении речь идет об убийствах, похищениях людей, преследованиях и пытках.

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«По так называемому «президенту» Косово Хашиму Тачи, как у нас говорят, давно тюрьма плачет, но предъявление ему обвинения в военных преступлениях непосредственно перед сербско-косовской встречей в Вашингтоне — это, конечно, не просто дань правосудию, а выпад Европы в адрес США, лично в адрес Дональда Трампа.

Накануне предстоящих президентских выборов Трампу насущно необходимы внешнеполитические успехи, но в силу как объективных, так и субъективных причин современная внешняя политика США бездарна. На этом фоне даже сербско-косовская встреча под эгидой президента США была бы для предвыборной кампании нынешнего президента полезной. Теперь так не будет.

Приятно осознавать, что в силу этого решения трибунала пострадает также и без того грязное реноме спецпредставителя США по урегулированию между Сербией и Косово Ричарда Гренелла, бывшего одиозного американского посла в Германии. Вести долгое время дела с деятелем, на котором лежит ответственность за десятки зверских убийств и других преступлений, — это позор всех должностных лиц США, и об этом позоре будут немало говорить и в Европе, и в самой Америке.