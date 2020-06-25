Москва, , 12:38 — REGNUM В России внимательно следят за анонсами властей Соединенных Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу», — цитируют Глушко РИА Новости.

Он также добавил, что Вашингтон может пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Пентагон может вывести часть войск из Германии. При этом он обвинял Берлин в нежелании тратить достаточно средств на военные нужды и коллективную оборону НАТО.

Так, Трамп пригрозил сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, в случае, если Берлин не заплатит за его пребывание на территории страны.

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