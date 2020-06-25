Москва, , 12:37 — REGNUM Падающий рейтинг президента США Дональда Трампа используют в Демократической партии для дискредитации главы государства в глазах его сторонников. Об этом 25 июня заявил дипломат Вячеслав Матузов на телеканале «Россия 24».

«Все рейтинги — тоже политический инструмент в той борьбе, которая развернулась в сегодняшних Соединённых Штатах. Борьба острейшая. И сразу же после избрания президентом Дональда Трампа, мы хорошо помним, началась, по существу, гражданская война против него со стороны его противников — Демократической партии, администрации Барака Обамы, Хилари Клинтон и затем вступившего в борьбу Байдена», — заявил Матузов.

«Это, безусловно, свидетельствует о том, что затронуты очень важные, коренные проблемы американского общества. Трамп пытается корабль американский развернуть и поставить его на курс укрепления национальной экономики с большим интересом к среднему классу, который, по существу, и поддержал его избрание. Поэтому острота этой борьбы свидетельствует о том, что силы, пытающиеся свернуть его — они сохраняют эти возможности», — продолжил он.