Пенза, , 12:36 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 25 июня посетил свой избирательный участок и проголосовал за поправки в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава области отметил, что голосование о поправках в основной закон страны — историческое событие для россиян. «Для меня важно, что в поправках представлен важнейший социальный блок, в котором гражданам гарантируется защита прав, прописано проведение индексации пенсий не реже одного раза в год, обязательное соцстрахование. Значимой поправкой в сфере поддержки семьи, материнства и детства является дополнение об отцовстве. Поправки позволяют усилить юридически государственный суверенитет, и они очень важны для граждан», — конкретизировал руководитель субъекта федерации.

В конце губернатор дополнил свою речь тем, что каждый, кто заботится о развитии государства, кто хочет, чтобы социальные права граждан были защищены, придет и проголосует.

ИА REGNUM напоминает, в медицинских учреждениях Пензенской области избирательных участков не будет.

Читайте также: Пензенские пациенты с COVID-19 не смогут участвовать в голосовании