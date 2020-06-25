Тбилиси, , 12:26 — REGNUM Спецслужбы Грузии попали в отчет Госдепартамента США о борьбе с терроризмом за 2019 год и заслужили крайне высокую оценку, сообщил на заседании правительства Грузии 25 июня премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, в отчете отмечается высокая дееспособность грузинских спецслужб, поэтому грузинской стороне предстоит на деле подтвердить высокие оценки и сделать все для углубления кооперации со стратегическим партнером.

«Разумеется, мы должны сделать все для того, чтобы наша кооперация с нашим стратегическим партнером — Соединенными Штатами, особенно в сфере безопасности, была все более и более эффективной. Мы должны понимать, что у нас есть своя функция в регионе, и эта функция — мир и безопасность региона. И в этом направлении наше сотрудничество с США обретает все большее значение и большую нагрузку», — подчеркнул Гахария.