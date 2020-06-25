Белград, , 12:33 — REGNUM Посольство Украины в Сербии резко отреагировало на заявление министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича, касающееся роли бандеровцев во Второй мировой войне, сообщила 24 июня сербская телекомпания RTV.

Сербский министр заявил, что его страна не смирится с позорными попытками переписать историю, представив сербский и русский народы агрессорами, а нацистов и их приспешников — жертвами агрессии.

«Те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне — хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, ослабленными и разорванными на части», — рассказал он.

Посольство Украины в Белграде обвинило сербского политика во «вмешательстве» во внутренние дела Украины, а также призвало не «фальсифицировать» и не принижать роль народа Украины во Второй мировой войне.

«Заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательство над памятью более чем восьми миллионов граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее МИД Украины назвал коллаборационистов, членов террористической организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «борцами с нацизмом».

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