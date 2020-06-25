Москва, , 12:23 — REGNUM Часть политиков США и руководителей штатов откровенно саботируют закон и идут на подстрекательство протестов и их наиболее деструктивных проявлений. Об этом 25 июня заявил офицер департамента полиции Окленда, штат Калифорния (1999−2015) Михаил Лапидус на телеканале «Россия 24».

«Полиция как к этому относится? Их часть политиков и руководителей просто предали. Идёт абсолютный саботаж закона. Те, кто возглавляют что-либо, абсолютно забыли о своей ответственности перед законом, чем они должны заниматься. И что они делают, чем они занимаются — две абсолютно разные вещи», — заявил Лапидус.

«Если у Трампа получится и он победит, то очень многие пойдут в тюрьму, под следствие. Потому что там даже на уровне губернаторов штатов творится непонятно что — точнее, понятно что, но всё это политические игрища», — подчеркнул он.