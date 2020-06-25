Москва, , 12:22 — REGNUM Всё, что президент России Владимир Путин обнародовал в своём последнем обращении к нации, и что записано в поправках к Конституции РФ, направлено на защиту и всестороннюю поддержку российских граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв:

«Для меня, как отца четверых сыновей, важной мерой стала поддержка семей с детьми. Новые прямые выплаты наименее защищенным группам, продление срока оказания материальной поддержки тем, кто потерял работу в период пандемии, — очень нужные и важные решения главы государства. Президент в очередной раз сделал акцент, что в фокусе внимания государства, в первую очередь, люди. Защита их здоровья, права на труд, поддержание занятости, всесторонняя социальная поддержка.

Ещё одно решение — удачный эксперимент по введению с 1 июля категории самозанятых граждан будет распространён на всю Россию. А зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут предприниматели не от 18, а от 16 лет. Это даст существенный толчок молодёжному бизнесу. Такие решения соответствуют поправкам в Конституцию о поддержке развития предпринимательству и о молодёжной политике.

Одним из важнейших посылов нашему обществу в обращении Владимира Владимировича Путина к нации стало введение прогрессивной шкалы налогообложения для тех, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год. Эту идею ЛДПР полностью поддерживает. Мы неоднократно вносили на рассмотрение Госдумы соответствующие законопроекты. Теперь дополнительные средства пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Все эти меры поддержки полностью коррелируют с поправками в Конституцию, за которые сегодня начал голосовать народ: поправка о детях как важнейшем приоритете государственной политике, об адресной социальной поддержке, о гарантиях оплаты труда. Все они направлены на повышение качества жизни россиян».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал своё послание Федеральному собранию. Однако голосование по ним пришлось отложить из-за мировой эпидемии коронавируса. За последние два месяца государство анонсировало и реализует несколько пакетов мер поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом.

В ходе обращения к нации 23 июня президент РФ рассказал о новых решениях, которые дают больше свободы предпринимателям, позволяют им выйти из тени и работать в рамках правового поля. Так, налоговым резидентам — владельцам зарубежных активов — предоставлено право уплачивать фиксированную налоговую сумму — пять млн рублей в год — без дополнительной отчётности.

Расширена программа льготного кредитования предприятий под 2% с правом полного погашения за счёт государства при сохранении занятости — на неё выделено ещё 100 млрд рублей. Расширена программа льготной ипотеки со ставкой в 6,5%: по ней теперь можно приобрести новое жильё стоимостью до 12 млн миллионов в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 млн — в остальных регионах России.