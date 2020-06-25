Москва, , 12:20 — REGNUM Протесты в США имеют мощную поддержку со стороны истеблишмента. Об этом 25 июня заявил офицер департамента полиции Окленда, штат Калифорния (1999−2015) Михаил Лапидус на телеканале «Россия 24».

«Везде по-разному. В разных штатах, в разных городах всё это проходит по-разному. Во многих штатах всё в порядке, там ничего не происходит. В штатах республиканских, консервативных не дают подняться так называемым протестам», — заявил Лапидус.

Соответственно, в большинстве «демократических» штатов всё происходит с точностью до наоборот.

«Эту толпу подпитывают. Там даже есть такая работа: оплачиваемый протестер. Которому люди платят, которые пойдут протестовать против чего угодно», — указал Лапидус.

«На фоне протестов, которые вроде бы легитимны, сзади приходит толпа, которая продолжает громить и жечь, насиловать и убивать», — подчеркнул он.