Москва, , 12:13 — REGNUM Падающий рейтинг президента США Дональда Трампа может обернуться проблемами и для Республиканской партии в целом. Об этом 25 июня заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

«Его рейтинг идёт вниз, и это, конечно, вызывает опасения у республиканцев, которые боятся, что он их потащит вниз за собой. Так что на данном этапе последние две недели для Трампа были не очень хороши», — заявил Лозанский.

«Это, правда, не означает конец его кампании. Всё только начинается. Есть какие-то другие моменты, которые можно было бы обсудить позже. Но пока, к сожалению, я не вижу никаких реальных шагов, которые могли бы предотвратить вот этот хаос», — подчеркнул он.