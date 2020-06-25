Москва, , 12:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на фоне протестов уже теряет контроль даже над своим ближайшим окружением и непосредственными подчинёнными. Об этом 25 июня заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

«К сожалению, пока это всё слова, а дел не видно. Так как получается, что его ближайшие члены, его администрации я имею в виду, глава Пентагона даже, который обязан говорить «yes, sir», армию использовать не собирается. А сейчас такая ситуация, что, в общем-то, непонятно, как без помощи армии можно восстановить порядок», — заявил Лозанский.

«Так что, к сожалению, его слова расходятся с делами. Как будет дальше, (прогнозировать), конечно, невозможно», — продолжил он.

Напомним, ранее министр обороны США Майк Эспер выступил против использования армии для подавления беспорядков в США, указав, что использование войск для усмирения демонстрантов — это крайняя мера.

Глава Пентагона таким образом прокомментировал ситуацию после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил задействовать армию, чтобы подавить демонстрации протеста.