25 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Признаться, мы не можем понять логику PiS, согласно которой эта партия портит отношения с своими соседями. Визит президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон и его встреча с президентом США Дональдом Трампом показали, что Варшава перешла красную линию. Польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), которую представлял Дуда, пошла ва-банк и вложила все в отношения даже не столько с США, сколько лично с Трампом, противопоставив себя уже ЕС.

Станислав Стремидловский, , 12:11 — REGNUM Визит президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон и его встреча с президентом США Дональдом Трампом показали, что Варшава перешла красную линию. Польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), которую представляет Дуда, пошла ва-банк и вложила все в отношения даже не столько с США, сколько лично с Трампом, противопоставив себя уже не только России, но и Европейскому союзу, прежде всего Германии.

Анджей Дуда и Дональд Трамп Канцелярия президента Польши

Переговоры лидеров обоих государств важны обозначенным вектором. Само совместное заявление их по итогам переговоров не содержит много конкретики. В нем говорится, что Польша и США будут «объединять усилия в борьбе с дезинформацией, в частности в отношении исторических фактов о Второй мировой войне», содействовать «диверсификации» энергетического сектора, что заключается в «поставках американского СПГ в Польшу» и «развитии» польской атомной энергетики, вновь высказана поддержка инициативе Троеморья, подчеркнуто значение «безопасности наших телекоммуникационных систем», что напрямую касается сетей 5G. Но главным, на что обратили внимание мировые средства массовой информации, является пункт о сотрудничестве Варшавы и Вашингтона в «области обороны, в том числе путем дальнейшей реализации Совместных деклараций от 12 июня 2019 года и 23 сентября 2019 года, а также посредством разработки планов по укреплению военных связей между Польшей и США и американского потенциала обороны и сдерживания в Польше». Из чего следовало: Трамп намерен перевести часть военного контингента США из Германии в Польшу. И хотя польский министр обороны Мариуш Блащак поспешил заявить, что это пойдет на пользу как его стране в частности, так и Европе в целом, никто не обманулся. По замечанию немецкой газеты Die Welt, такой шаг станет «оскорблением правительства Германии».

Солдаты США в Польше Army.mil

Это понимают в Варшаве даже те, кто разделяет тезис о важности Соединенных Штатов как гаранта безопасности Польши. Трамп не просто так во время пресс-конференции с Дудой много говорил о немцах. Он снова повторил, что Берлин тратит на оборону менее одного процента ВВП (1,4% вообще-то). Что Германия задолжала Соединенным Штатам около триллиона долларов за ее защиту. Что немцы «ужасно» ведут себя в двухсторонней торговле и, по сути, используют американцев. Что нет смысла защищать страну, которая платит русским миллиарды евро за газ и строит с Москвой газопровод «Северный поток — 2». Наконец, президент США обвинил Берлин в том, что тот делает ставку на проигрыш его на ноябрьских президентских выборах и приход в Белый дом «сонного Джо» Байдена. После чего был сделан вывод: да, американские солдаты из Германии направятся в Польшу. Последняя часть спича Трампа говорит о его личном отношении к Берлину и, видимо, немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Конечно, нельзя переоценивать значение «личного фактора» во внешней политике той или иной страны, есть геополитические интересы, они вечны. Но нельзя и недооценивать, особенно в случае с Трампом, которого его же традиционные институты и сотрудники постоянно подводили, обманывали и предавали, отчего он не может доверять их суждениям. Ситуация выглядит таким образом, что президент США составил представление о нынешней Германии и его уже никто не переубедит. И это напрямую касается России.

Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос польского правительственного телеканала TVP Info, может ли Варшава рассчитывать на Вашингтон в делах с Москвой, Трамп отмахнулся. По его словам, «у США отличные отношения с Россией — и это хорошо и для Польши». Положим, американо-российский диалог отличным назвать трудно. Среди прочего, как нам видится, его осложняет желание Москвы и Берлина сотрудничать в сфере экономики, о чем говорит сам хозяин Белого дома, критикуя строительство газопровода «Северный поток — 2», и по поводу чего он имеет поддержку как республиканцев, так и демократов в Конгрессе США. Но Трамп ведет себя как глава Соединенных Штатов, страны, имеющей очень выгодное географическое положение, которому позавидовали бы многие. Это самодостаточное государство, защищенное двумя океанами от сложных регионов мира, не имеющее соперников и конкурентов на своем континенте. Есть американцы в Европе, нет американцев в Европе — это не смертельно для безопасности США. Однако никто не отменял польскую географию, как и немецкую, и российскую. Варшава сегодня повторяет самоубийственную политику польского министра иностранных дел Юзефа Бека накануне Второй мировой войны. Причем тогда у Польши хотя бы был формальный континентальный союзник, Франция. Сейчас Париж настроен резко негативно в отношении «Права и Справедливости», которая отмахнулась от сделанных французским президентом Эммануэлем Макроном в начале сего года предупреждений.

Встреча премьер-министра Моравецкого с президентом Франции Эммануэлем Макроном Pis.org.pl

Признаться, мы не можем понять логику PiS, согласно которой эта партия портит отношения с своими соседями. Да ладно бы только с Москвой и Берлином. Комментируя визит Дуды в Вашингтон, бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявляет: «С кем сегодня мог бы поговорить Трамп о трансатлантическом сотрудничестве, если в Берлине среди немецких политиков преобладает мнение, что он представляет большую угрозу для Европы, чем Путин? С кем он может поговорить в Париже, если там думают о стратегической европейской автономии, а Макрон открыто пишет, что надо создать киберсилы, чтобы защитить нас от США? С кем он мог бы поговорить в Мадриде, если там возникает какая-то новая форма марксизма? Что дает нам ЕС?» Но тогда встает вопрос, а что Польша дает ЕС и зачем ЕС говорить с Польшей. При том, что польское «экономическое чудо» создано благодаря тому, что польскому бизнесу директивно предоставили место и квоты на рынке Европейского союза. Варшаве стоит ждать ответной реакции. Как заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, Москва следит за анонсами в США о переброске части американского контингента из Германии в Польшу и при необходимости примет все меры для обеспечения безопасности России и ее союзников, так как не исключено, что Вашингтон может пойти на нарушение Основополагающего акта Россия — НАТО. Но главный фронт для Польши будет все же не восточный, а западный.