Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Тенденция роста рейтинга Социал-демократов в Швеции во время пандемии коронавируса, исходя из данных последнего июньского опроса, сломлена. Но, несмотря на это, поддержка Социал-демократов по-прежнему находится на высоком уровне. Однако для таких партий, как Либералы и Зеленые, последствия пандемии во время предстоящих парламентских выборов 2022 года могут стать вполне плачевными. Об этом 25 июня сообщил в своей аналитической статье политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Напомним, что, согласно данным июньского опроса, поддержка Социал-демократов остается на относительно прежнем уровне. Свои голоса за партию готовы отдать 30,6%. Однако, исходя из долгосрочного графика, изображающего результаты опросов в течение нескольких месяцев, тенденция поддержки Социал-демократов сломлена и теперь их рейтинг устремился вниз.

В свою очередь, Матс Кнутсон отмечает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса SARS-CoV-2, коренным образом изменил мнение шведских избирателей. В феврале Социал-демократы находились в глубоком кризисе, в то время как, по данным нескольких опросах общественного мнения Шведские демократы были крупнейшей партией страны. Умеренные, которые традиционно находились на втором месте ушли на третье место, которое долго было закреплено именно за Шведскими демократами.

Но пандемия внесла свои коррективы, и кризис изменил все. Весной Социал-демократы резко начали набирать поддержку, а Шведские демократы теряли симпатии избирателей. Так, согласно июньскому опросу, политику Социал-демократов и Шведских демократов отделяют более десяти процентных пунктов (30,6% и 18,4% соответственно).

Кнутсон подчеркивает, что июньский опрос, скорее, плох для Либералов. Партия по-прежнему не может сдвинуться с уровня в 3%, чего недостаточно для допуска к распределению парламентских кресел в Риксдаге, так как для этого необходимо преодолеть 4-процентный барьер. Но в этом Либералы не одиноки, — к ним присоединяются Зеленые, которые набрали 3,4%. По сравнению с маем, в июне их поддержка опустилась еще на 0,7%.

Таким образом, Кнутсон подчеркивает, что вместо семи партий в 2022 году в Риксдаге может оказаться пять, тем самым намекая, что мандаты, ранее принадлежавшие не попавшим в парламент партиям могут быть распределены в пользу Социал-демократов, Умеренных и Шведских демократов.