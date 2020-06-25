Киншаса, , 12:12 — REGNUM Полиция Демократической Республики Конго (ДР Конго) применила слезоточивый газ и произвела выстрелы из боевого оружия для разгона протестующих сторонников президента страны, Феликса Чисекеди. Об этом передает ВВС Swahili.

Сотни из них прибыли к зданию парламента в столице страны, Киншасе, многие на мотоциклах, чтобы продемонстрировать свое недовольство предлагаемыми изменениями в судебной системе.

Корреспондент ВВС в Киншасе Мбелечи Мсоши сообщил, что демонстранты жгли покрышки и скандировали лозунги.

По мнению протестующих, законопроект, представленный парламенту, направлен на обеспечение того, чтобы союзники бывшего президента ДР Конго Жозефа Кабилы были защищены от судебного преследования. Они полагают, что закон даст министру юстиции окончательное слово над решением судеб всех, кто подвергается уголовному преследованию.

Как сообщают аналитики, Кабила сохранил значительную власть с момента своего ухода с поста президента в январе 2019 года, а члены его политической коалиции по-прежнему доминируют в парламенте и правительстве. Напомним, что президент Кабила покинул свой пост после 18 лет нахождения у власти по итогам спорных выборов, прошедших в декабре 2018 года.