Кострома, , 12:01 — REGNUM В Костромской области открыт региональный штаб партии «За правду». Об этом 24 июня на пресс-конференции в Костроме заявил её основатель, писатель Захар Прилепин.

Офис партии «За правду»

В ходе встречи политик опроверг обвинения в спойлерстве и желании оттянуть часть голосов оппозиционных партий. «За правду» хочет работать с избирателями, которые не видят своих представителей в политике и не ходят на выборы.

«В этом регионе мы не будем назначать конкурентов, поскольку это бессмысленно… У вас есть оппозиция, конечно. Я тут три часа, но уже наслышан о коммунистах и прочих активных ребятах. Хорошо, что она (оппозиция — ИА REGNUM) есть. Меня всегда спрашивают: «Захар, у тебя же кремлёвский проект?» Чтобы коммунистов победить, или другая версия — чтобы ЛДПР победить, третья версия — чтобы «Справедливую Россию» победить со всеми концами. Когда мы объявили о создании движения, я имел всего один разговор с крупным представителем администрации президента. Единственное, о чём меня попросили: «Захар, в России есть 30−40% населения, которое вообще ни за кого не голосует. Если можно, работай с этим населением, не заходи, пожалуйста, на пространство Геннадия Андреевича Зюганова и всех остальных. У нас система более или менее работает, сбалансированная. Веди себя по отношению к ним мирно». Поэтому вся эта дурь про спойлерство, которая курсирует в медиасфере… Я всё думал, как это опровергнуть, и понял что нужно правду сказать. И вот я вам ее сейчас сообщил».

Основная цель национал-патриотов — политически пассивные люди преимущественно от 30 до 50 лет:

«В России есть 30 млн взрослого населения, которое либо не голосует, либо голосует «против всех». Это огромная масса. Более того, это в основном наши ровесники. Возраст основного костяка нашей партии 30−50 лет. Это и основной возраст российского населения. Это наша цель», — сказал Прилепин.

С позицией лидера согласился председатель Костромского регионального отделения партии Николай Лебедев.

«Пока цели никого «мочить» нет. Для того, чтобы привлечь тех избирателей, которые на данный момент никак не задействованы, мы собрали очень интересных людей. Конечно, мы будем говорить о многих вещах, некоторые из них будут очень острые, но правдивые. Уж в чей огород полетит камень, если это будет правда — извините», — сказал Николай Лебедев.

Напомним, ранее костромское отделение партии «За правду» заявило о притязаниях на места в думе города и областном законодательном собрании. В списке вероятных кандидатов на предстоящие осенние выборы от партии находятся 8 человек.

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