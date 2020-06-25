Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Во всех районах Ленинградской области началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проголосовать жители региона могут в любое время с 08:00 до 20:00 на любом из 991 избирательного участка с 25 июня по 1 июля. Найти свой участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок».

Как отмечают в администрации региона, все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. В помещениях для голосования организованы места для дезинфекции рук, а также проводится регулярная санитарная обработка.

Кроме того, на участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они не пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение граждан и соблюдение санитарной дистанции в 1,5−2 метра. А на входе голосующие должны будут пройти обязательную термометрию.

Помимо этого, в обладминистрации указали, что более 70 тысяч человек, проживающих на территории Ленинградской области, воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать по месту нахождения — вне зависимости от регистрации.

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