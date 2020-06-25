Сеул, , 11:59 — REGNUM Посол США в Южной Корее подчеркнул важность развития альянса между Вашингтоном и Сеулом, выступив с речью по случаю 70-летия со дня начала Корейской войны (1950−1953 гг.). Об этом сообщает сообщает KBS со ссылкой на соответствующее видеообращение, опубликованное в Twitter.

В 2,4-минутном видео Гарри Харрис отметил, что двусторонний союз, созданный в период войны и закалённый кровью, сохраняется на протяжении нескольких поколений, а также добавил, что жертвы, принесённые двумя странами десятки лет назад, стали основой крепкого союза.

В ответ на поставку 500 тыс. масок ветеранам Корейской войны в США Харрис отметил, что данные действия южнокорейской стороны являются примером дружбы и партнёрства между Сеулом и Вашингтоном.

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В заключение посол США в Южной Корее подчеркнул важность совместного противостояния существующим угрозам, а также акцентировал внимание на том, что союз двух стран является основой мира и процветания на Корейском полуострове и главным компонентом безопасности и стабильности в регионе.