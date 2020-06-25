Москва, , 11:52 — REGNUM В Госдуме осудили ультиматум Украины относительно парада Победы в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Очередные ультиматумы, звучащие из Киева в отношении России, являются формой пропаганды, направленной на отрабатывание западных грантов. Болтовня по поводу возвращения Крыма стала у украинских русофобов модным политическим хобби, за которое еще и могут заплатить западные спонсоры», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Грандиозные красочные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли по всей стране, в том числе в Крыму, стали раздражающим фактором для больных русофобией политиканов, в том числе на Украине, отметил парламентарий.

«Жаль, что украинские власти продолжают лишать своих граждан возможности оставаться частью великой истории и общей с Россией Победы», — сказал Железняк.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.

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