Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Мэрия Тбилиси с 25 июня начинает новую кампанию, целью которой является борьба с так называемыми фейками, разоблачение дезинформации и предоставление обществу реальной информации.

Об этом в своем уже традиционном видеообращении к населению столицы 24 июня вечером сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что ложные информации — проблема не только Грузии, и с ними борются демократические страны во всем мире.

«Все демократические страны объявили войну дезинформации, потому что распространение, точнее, пропаганда лжи для стран с низким уровнем демократии стала оружием для достижения политических либо экономических целей. К сожалению, наша деструктивная оппозиция именно путем дезинформации решила привлечь к себе внимание и активно использует для этого свои телеканалы», — заявил Каладзе и назвал такие СМИ: телекомпании «Мтавари», «Пирвели» и связанные с ними различные средства массовой информации.

Мэр собирается регулярно, со своей страницы в соцсети Facebook, реагировать на каждую такую дезинформацию, которая будет касаться деятельности мэрии Тбилиси, осуществляемых ею проектов и других связанных с жизнью столицы вопросов.

«На каждое ложное обвинение мы всегда будем давать аргументированный, рациональный ответ. Первое видеовключение состоится в 22:00 часов 25 июня», — сообщил Каладзе.