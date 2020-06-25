Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) осудила нападение боевиков в городе Бени (Демократическая Республика Конго), в результате которого погиб индонезийский военный, представитель миротворческих сил, сообщает Antara.

«Я решительно осуждаю подлое нападение в Бени, в результате которого погиб один из представителей миротворческих сил», — заявил заместитель генерального секретаря по миротворческим операциям ООН Жан-Пьер Лакруа в Twitter.

Жан-Пьер Лакруа также выразил благодарность правительству Индонезии за поддержку ООН и миротворческих миссий ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выразил соболезнования семье погибшего индонезийского сержанта и правительству Индонезии. Он назвал нападение на миротворцев ООН военным преступлением. По этой причине Генсек ООН настоятельно призвал правительство Демократической Республики Конго провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия поддерживает Восточный Тимор, который с 2011 года выразил желание стать членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Подробнее в материале: Индонезия поддерживает кандидатуру Восточного Тимора на вступление в АСЕАН

Читайте развитие сюжета: Глава МИД Индонезии соболезнует семье погибшего военного в ДР Конго