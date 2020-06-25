Стокгольм, , 16:18 — REGNUM После того, как пандемия коронавируса распространилась по всему миру, согласно опросам среди избирателей, в Швеции наметились две тенденции: рейтинг правящих Социал-демократов рос, в то время как поддержка Шведских демократов снижалась. Но сейчас эта тенденция, кажется, сломана, и явные симпатии шведов по отношению к Социал-демократам во время кризиса начинают сходить на «нет». Об этом 25 июня сообщило агентство SVT Nyheter.

Для социологов не секрет, что граждане во всех странах в большинстве поддерживают действия своих властей в кризисные времена. В США этому явлению дали название во времена Холодной войны — «эффект объединения вокруг флага». В большинстве стран Европы правящие партии заметно продвинулись во время пандемии, набирая политические очки. Швеция не стала исключением, — Социал-демократы выросли более чем на 8 процентных пунктов в период с февраля по май.

Но в последнее время общественный дискурс в шведских медиа и социальных сетях стал больше касаться недостатков стратегии Швеции и ее властей по борьбе с пандемией коронавируса. Результаты этого сдвига демонстрируют данные нового опроса шведских избирателей.

Социал-демократы по-прежнему остаются на первом месте. Их поддерживают 30,6% избирателей, что на 0,9% меньше, чем в мае. За ними следует Умеренная коалиционная партия, за них готовы проголосовать 20,7% (+1,5%). Тройку лидеров замыкают Шведские демократы, получив 18,4% (+0,4).

Как можно увидеть, по сравнению с прошлым месяцем все изменения находятся в пределах статистической погрешности, но если обратиться к долгосрочному графику, то можно обнаружить, что поддержка правящих Социал-демократов, как и пандемия коронавируса в Швеции, достигла своего пика и пошла на спад.

Данные были получены в результате социологического исследования, проведенного журналистами SVT совместно с компанией Novus в период с 25 мая по 21 июня. Всего в опросе приняли участие 3 811 человек.

Читайте развитие сюжета: Пандемия изменит «правила игры» на выборах 2022 года в Швеции – SVT