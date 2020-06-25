Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM Главнокомандующий индийской армией Манодж Мукунд Нараван посетил город Ладакх на границе с Китаем. Об этом 25 июня сообщает Associated Press.

По данным журналистов, генерал навестил раненых военнослужащих, которые проходят лечение в местном госпитале.

Визит Наравана проходит на фоне сообщений о пересечении китайскими военными границы линии разграничения в регионе.

Напомним, напряженность в Ладакхе продолжает сохраняться, несмотря на попытки деэскалации конфликта с обеих сторон. Ранее в столкновениях между индийскими и китайскими военными здесь погибли 20 военнослужащих Индии.