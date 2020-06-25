Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Парламент Грузии на пленарном заседании 24 июня вечером утвердил переработанный вариант изменений в госбюджет в связи с кризисом, наступившим из-за пандемии коронавируса.

Представляя окончательную версию законопроекта, заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе отметил, что в начале года у страны были очень хорошие экономические показатели, в прошлом году были достаточно высокие темпы прироста ВВП, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы и прогнозы на текущий год, и в соответствии с новой ситуацией пришлось откорректировать и статьи госбюджета. Он призвал депутатов поддержать такой вариант бюджета, чтобы правительство могло в полной мере осуществить разработанный в условиях пандемии антикризисный план.

Председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе представил положительную позицию комитета в связи с законопроектом и отметил, что такой бюджет является финансовым обеспечением антикризисного плана правительства.

«Представленный проект бюджета предусматривает как борьбу с коронавирусом, так и оказание помощи различным категориям населения, поддержку бизнеса, и создает такие стартовые условия, чтобы после преодоления кризиса экономика быстро вернулась в режим нормального развития», — пояснил Ковзанадзе.

По согласованию с МВФ, правительство Грузии отразило в бюджете сокращение прироста ВВП на 4%, недостачу доходов в размере 1,7 млрд лари, сокращение текущих и капитальных расходов на 600 млн лари, а одновременно изыскало ресурсы в размере 3,4 млрд лари для финансирования предусмотренных антикризисным планом мероприятий. В итоге прогнозный показатель дефицита совокупного бюджета был определен на уровне 8,5%. Восстановление прежних темпов экономического роста правительство Грузии планирует начать с 2021 года, на который реальный прирост ВВП должен составить 4%, а в 2022 году намеревается довести его до 6%.

Отражен в бюджете и тот внешний долг в виде кредитов ($1,5 млрд), который правительство Грузии получило или получит от международных финансовых институтов в условиях борьбы с пандемией. В итоге совокупный внешний долг Грузии в этом году вырастет до 55% от показателя ВВП, что особенно тревожит независимых экспертов-экономистов и за что правительство Грузии резко критикует оппозиция.

Относительно внешнего долга Ираклий Ковзанадзе отметил, что в будущем правительству необходимо будет строго контролировать рост внешнего долга, чтобы обеспечить финансовую стабильность и устойчивое экономическое развитие страны.

Оппозиция поправки в бюджет не поддержала, пояснив, что они не отражают реальных интересов населения.