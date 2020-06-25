Киев, 25 июня 2020, 11:45 — REGNUM Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос об увольнении главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, рассказала депутат от фракции «Слуга народа» Елена Мошенец 24 июня в эфире телеканала «Украина 24».
По её словам, Третьякова якобы привела «цитату», иллюстрирующую мысль:
Депутат принесла извинения за коллегу и отметила, что вопрос увольнения Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики будет решаться на заседании фракции «Слуга народа».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Галина Третьякова заявила, что у бедных людей рождаются «некачественные дети», а затем стала апеллировать к опыту Сингапура и Великобритании по стерилизации бедняков.
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