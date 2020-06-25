Киев, , 11:45 — REGNUM Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос об увольнении главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, рассказала депутат от фракции «Слуга народа» Елена Мошенец 24 июня в эфире телеканала «Украина 24».

По её словам, Третьякова якобы привела «цитату», иллюстрирующую мысль:

«Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества», — рассказала Мошенец.

Депутат принесла извинения за коллегу и отметила, что вопрос увольнения Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики будет решаться на заседании фракции «Слуга народа».

«Должны быть извинения и пояснения этой формулировки», — подчеркнула Елена Мошенец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Галина Третьякова заявила, что у бедных людей рождаются «некачественные дети», а затем стала апеллировать к опыту Сингапура и Великобритании по стерилизации бедняков.

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