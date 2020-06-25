Москва, , 11:22 — REGNUM Законопроект о новом дне воинской славы — Дне победы над милитаристской Японией — внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Верой Ганзя, Николаем Коломейцевым и Николаем Харитоновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Предлагается закрепить, что 3 сентября отмечается «День Победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)».

«Как следует из обращений граждан и публикаций СМИ, общественности совершенно неясно, в связи с чем День окончания Второй мировой войны перенесен из числа памятных дней в число дней воинской славы, а также почему изменена его дата со 2 сентября на 3 сентября», — отмечают авторы.

Дата 3 сентября 1945 года действительно имеет большое историческое значение и знаменует собой одну из славных побед российских войск, сыгравшую решающую роль в истории России (основной критерий для учреждения дня воинской славы), а именно — победу СССР в войне с милитаристской Японией, завершившейся полной капитуляцией японских вооруженных сил, указали парламентарии.