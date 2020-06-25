Джакарта, , 11:17 — REGNUM Индонезия поддерживает Восточный Тимор, который с 2011 года выразил желание стать членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

«Индонезия полностью поддерживает заявление Восточного Тимора в качестве страны-члена АСЕАН», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после участия в заседании координационного совета АСЕАН в Джакарте.

«Индонезия надеется, что Восточный Тимор сможет присоединиться в качестве члена АСЕАН в не столь отдаленном будущем», — заявила глава МИД Индонезии.

Известно, что в настоящее время идёт оценка готовности Восточного Тимора стать членом АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страны АСЕАН должны уделять приоритетное внимание усилиям по репатриации тысяч беженцев народности рохинджа в Мьянму.

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